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عربي-دولي

أميركيون حاولوا إرسال زجاجات من كوريا الجنوبية إلى الشمالية.. هذا ما حلّ بهم

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:56
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ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 6 مواطنين أميركيين، أثناء محاولتهم إرسال حوالي 1,300 زجاجة بلاستيكية عبر البحر من جزيرة غوانغهوا بمدينة إنتشون باتجاه كوريا الشمالية.
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ووفق وكالة "يونهاب" فإن المواطنين الأميركيين الـ6، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات، وكانوا يحاولون إرسال حوالي 1,300 زجاجة بلاستيكية تحتوي على الأرز، أوراق نقدية من فئة دولار واحد، ونسخ من الكتاب المقدس عبر البحر  إلى كوريا الشمالية.

وقد تم رصد المجموعة في الساعات الأولى من صباح الجمعة من قبل وحدة عسكرية تراقب الساحل، والتي أبلغت الشرطة عن الحادثة.

وتخضع جزيرة غوانغهوا منذ تشرين الثاني الماضي لتصنيف "منطقة خطرة" بموجب أمر إداري يحظر إطلاق المنشورات أو أي مواد باتجاه كوريا الشمالية، وذلك ضمن جهود الحكومة الكورية الجنوبية للحد من الأنشطة التي قد تثير التوترات مع بيونغ يانغ

ويجري التحقيق مع الأميركيين الستة حاليا بتهمة انتهاك قانون إدارة الكوارث والسلامة، حيث تخطط الشرطة لاستجوابهم بمساعدة مترجم نظرا لعدم إتقانهم اللغة الكورية.
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