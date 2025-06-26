أميركيون حاولوا إرسال زجاجات من كوريا الجنوبية إلى الشمالية.. هذا ما حلّ بهم

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ألقت الشرطة الجنوبية القبض على 6 مواطنين أميركيين، أثناء محاولتهم إرسال حوالي 1,300 زجاجة بلاستيكية من غوانغهوا بمدينة إنتشون باتجاه .ووفق وكالة "يونهاب" فإن المواطنين الـ6، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات، وكانوا يحاولون إرسال حوالي 1,300 زجاجة بلاستيكية تحتوي على ، أوراق نقدية من فئة دولار واحد، ونسخ من الكتاب المقدس عبر البحر إلى الشمالية.وقد تم رصد المجموعة في الساعات الأولى من صباح الجمعة من قبل وحدة عسكرية تراقب الساحل، والتي أبلغت الشرطة عن الحادثة.وتخضع جزيرة غوانغهوا منذ تشرين الثاني الماضي لتصنيف "منطقة خطرة" بموجب أمر إداري يحظر إطلاق المنشورات أو أي مواد باتجاه كوريا الشمالية، وذلك ضمن جهود الحكومة الكورية الجنوبية للحد من الأنشطة التي قد تثير التوترات مع .ويجري التحقيق مع الأميركيين الستة حاليا بتهمة انتهاك قانون والسلامة، حيث تخطط الشرطة لاستجوابهم بمساعدة مترجم نظرا لعدم إتقانهم اللغة الكورية.