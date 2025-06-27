لم يندم على فعلته.. المتهم بإحراق الكساسبة يمثل أمام القضاء لأول مرة

Advertisement

وهذه المحاكمة هي الأولى والوحيدة التي تُحاكم هذا المشتبه به على هذه الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش في سوريا في 2015 وأثارت استنكارا دوليا.وبدأت المحاكمة في ستوكهولوم في الرابع من حزيران ويواجه فيها كريم عقوبة تصل إلى السجن المؤبّد.وطوال جلسات الاستماع اعتصم كريم بحبل الصمت والمُدان أساسا بهجمات وبروكسل.وخلال جلسات المحاكمة قُرئت وبُثّت مجموعة من الاستجوابات المصوّرة والمكتوبة المُدرجة في ملف القضية.وفي مرافعته الختامية الخميس، قال ميكائيل ويسترلوند، محامي الطرف المدني في هذه القضية إنّ "على كلّ من يبحث عن التعاطف في قصته أن يبحث في مكان آخر. لا يوجد أدنى أثر للتأمل أو الندم أو الشعور بالذنب".وأضاف أنّ "معظم من شهدوا ما مرّ به معاذ سيحتاجون على الأرجح إلى علاج - أو على الأقل طويل الأمد - للتغلب على الصدمة التي تُسبّبها للشخص العادي".وتابع المحامي "لكن يبدو أنّ كريم لم يُصَب بصدمة نفسية، بل أُلهِم. لقد أُلهِم لمواصلة مشروعه الإرهابي، مما دفعه للمشاركة في أعمال إرهابية في أدين لاحقا بها".وحُكم على كريم بالسجن 30 عاما بتهمة التواطؤ في هجمات باريس عام 2015، وبالسجن المؤبد في بتهمة الهجمات على ومترو الأنفاق عام 2016.بالمقابل، سلّط محامي الدفاع عن المتهم الضوء على "ضعف" الأدلة التي قدّمتها ضدّ موكله، لا سيّما في ما يتعلق بدوره في إعدام الطيار الأردني.وينفي كريم الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه أمضى ما بين 15 إلى 20 دقيقة فقط في موقع الإعدام، دون أن يعلم ما سيحدث. (ارم)