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إقتصاد
لمنافسة "بريكس".. هذا ما اقترحته المفوضية الأوروبية
Lebanon 24
27-06-2025
|
00:29
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اقترحت
المفوضية الأوروبية
إنشاء تكتل تجاري أوروبي-آسيوي قائم على مبادئ التجارة الحرة والمعايير المعدلة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، ليكون منافسا غربيا لتكتل بريكس.
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جاء ذلك في تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال
مؤتمر صحفي
عقب قمة
الاتحاد الأوروبي
.
وقالت فون دير لاين: "قدمت في القمة فكرة جذابة ومثيرة للاهتمام، وهي أن دول اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، أي الدول الآسيوية، ترغب في تعاون منظم مع الاتحاد
الأوروبي
، وكذلك الاتحاد الأوروبي يريد تعاونا منظما معها. يمكننا التفكير في بدء عملية إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية، مع فهم واضح لما يجب مراجعته فيها، ودون تكرار أخطاء الماضي. وذلك لإظهار أن التجارة الحرة بين عدد كبير من الدول ممكنة على أساس القواعد. لأن الاتحاد الأوروبي وCPTPP معا يشكلان قوة حقيقية".
اتفاقية CPTPP كانت في الأصل مشروعا
بريطانيا
، وتضم الآن 12 دولة:
المملكة
المتحدة،
أستراليا
،
كندا
، نيوزيلندا،
اليابان
، تشيلي، ماليزيا،
المكسيك
، بيرو، سنغافورة، فيتنام وبروناي. وكانت
الولايات المتحدة
قد شاركت في صياغة الاتفاقية لكنها انسحبت منها لاحقا. (روسيا اليوم)
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