لمنافسة "بريكس".. هذا ما اقترحته المفوضية الأوروبية

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جاء ذلك في تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عقب قمة .وقالت فون دير لاين: "قدمت في القمة فكرة جذابة ومثيرة للاهتمام، وهي أن دول اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، أي الدول الآسيوية، ترغب في تعاون منظم مع الاتحاد ، وكذلك الاتحاد الأوروبي يريد تعاونا منظما معها. يمكننا التفكير في بدء عملية إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية، مع فهم واضح لما يجب مراجعته فيها، ودون تكرار أخطاء الماضي. وذلك لإظهار أن التجارة الحرة بين عدد كبير من الدول ممكنة على أساس القواعد. لأن الاتحاد الأوروبي وCPTPP معا يشكلان قوة حقيقية".اتفاقية CPTPP كانت في الأصل مشروعا ، وتضم الآن 12 دولة: المتحدة، ، ، نيوزيلندا، ، تشيلي، ماليزيا، ، بيرو، سنغافورة، فيتنام وبروناي. وكانت قد شاركت في صياغة الاتفاقية لكنها انسحبت منها لاحقا. (روسيا اليوم)