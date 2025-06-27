Advertisement

أفادت صحيفة ميل، بأن جد رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية MI6 الجديدة بليز ميتريفيلي، من المرجح أنه كان عضوا في الخاصة "إس إس" وحمل لقب "الجزار".وكانت وكالة "ريا نوفوستي" قد ذكرت في وقت سابق أيضا أن والد بليز ميتريفيلي المحتمل هو كونستانتين ميتريفيلي (دوبروڤولسكي)، المولود في والذي حصل على جواز سفر بريطاني في ستينيات القرن الماضي.وبحسب الأرشيف في فرايبورغ ، فإن والد كونستانتين ميتريفيلي وجد بليز هو كونستانتين دوبروڤولسكي، الذي انشق عن الجيش الأحمر لينضم إلى النازيين. وتفيد التقارير بأن دوبروڤولسكي الأب ولد عام 1906 في منطقة تشيرنيغوڤ لعائلة ألمانية-بولندية من جهة الأب وأم أوكرانية. كانت عائلته تملك ضيعة صغيرة صودرت بعد . وفي عام 1926، حكم عليه بالنفي عشر سنوات بتهمة الدعاية المعادية للسوفييت ومعاداة السامية وإخفاء أصله.بعد عودته من النفي عام 1937، درس الهندسة الاقتصادية في فلاديفوستوك، ثم أرسل إلى دنيبروبيتروفسك لشراء معدات عندما بدأت الحرب العالمية الثانية. طلب إرساله إلى ، وانضم في أول فرصة إلى النازيين في 4 آب 1941.خدم دوبروڤولسكي في وحدة دبابات تابعة لقوات الإس إس. وتوجد في الأرشيف رسائل بخط يده إلى القيادة الألمانية موقعة بتحية نازية، ويقال إنه تفاخر فيها بمشاركته الشخصية في "إبادة " وقتل مقاتلين من ، وكان يلقّب الجزار.من جانبها، أكدت أن بليز ميتريفيلي لم تكن تعرف جدها من جهة الأب ولم تلتقه قط.ولا يعرف متى توفي أو قتل دوبروڤولسكي الأب، لكن الصحيفة تشير إلى أن بيانات عنه نشرت في كتاب سوفياتي عن ملاحقة مجرمي الحرب صدر عام 1969.