أفادت صحيفة ديلي
ميل، بأن جد رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية
MI6 الجديدة بليز ميتريفيلي، من المرجح أنه كان عضوا في قوات الأمن
الخاصة النازية
"إس إس" وحمل لقب "الجزار".
وكانت وكالة "ريا نوفوستي" قد ذكرت في وقت سابق أيضا أن والد بليز ميتريفيلي المحتمل هو كونستانتين ميتريفيلي (دوبروڤولسكي)، المولود في أوكرانيا
والذي حصل على جواز سفر بريطاني في ستينيات القرن الماضي.
وبحسب الأرشيف في فرايبورغ الألمانية
، فإن والد كونستانتين ميتريفيلي وجد بليز هو كونستانتين دوبروڤولسكي، الذي انشق عن الجيش الأحمر لينضم إلى النازيين. وتفيد التقارير بأن دوبروڤولسكي الأب ولد عام 1906 في منطقة تشيرنيغوڤ لعائلة ألمانية-بولندية من جهة الأب وأم أوكرانية. كانت عائلته تملك ضيعة صغيرة صودرت بعد الثورة
. وفي عام 1926، حكم عليه بالنفي عشر سنوات بتهمة الدعاية المعادية للسوفييت ومعاداة السامية وإخفاء أصله.
بعد عودته من النفي عام 1937، درس الهندسة الاقتصادية في فلاديفوستوك، ثم أرسل إلى دنيبروبيتروفسك لشراء معدات عندما بدأت الحرب العالمية الثانية. طلب إرساله إلى الجبهة
، وانضم في أول فرصة إلى النازيين في 4 آب 1941.
خدم دوبروڤولسكي في وحدة دبابات تابعة لقوات الإس إس. وتوجد في الأرشيف رسائل بخط يده إلى القيادة الألمانية موقعة بتحية نازية، ويقال إنه تفاخر فيها بمشاركته الشخصية في "إبادة اليهود
" وقتل مقاتلين من المقاومة
، وكان يلقّب الجزار.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية
أن بليز ميتريفيلي لم تكن تعرف جدها من جهة الأب ولم تلتقه قط.
ولا يعرف متى توفي أو قتل دوبروڤولسكي الأب، لكن الصحيفة تشير إلى أن بيانات عنه نشرت في كتاب سوفياتي عن ملاحقة مجرمي الحرب صدر عام 1969.