Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تقيّد حركة المرور على جسر روسيّ

Lebanon 24
27-06-2025 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1383308-638866097366118823.png
Doc-P-1383308-638866097366118823.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت إدارة حاكم منطقة فولغوغراد الروسية اليوم الجمعة إنه تم تقييد حركة المرور فوق جسر على نهر الدون مؤقتا لإزالة الحطام الناجم عن هجوم أوكراني "ضخم"
بالطائرات المسيّرة.

وفي منشور على تطبيق تيليغرام، نقلت إدارة المنطقة عن أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد قوله إن المهندسين العسكريين يعملون في الموقع، مضيفا أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.
Advertisement

ولم يتضح بعد ما إذا كان الجسر الواقع على نهر الدون، وهو خامس أطول جسر في أوروبا، قد تضرر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تيليغرام إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 39 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، منها 13 مسيّرة فوق فولغوغراد.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تليغرام أن مطار فولغوغراد أُغلق لأكثر من ثلاث ساعات ثم استؤنفت الرحلات الجوية قبيل الساعة السابعة صباحا. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من زوق مكايل باتجاه صربا وصولا حتى جسر غزير
lebanon 24
27/06/2025 12:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى سليم سلام
lebanon 24
27/06/2025 12:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى سليم سلام
lebanon 24
27/06/2025 12:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من السفارة الكويتية باتجاه جسر الكولا نحو الوسط التجاري (التحكم المروري)
lebanon 24
27/06/2025 12:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-06-27
05:07 | 2025-06-27
04:36 | 2025-06-27
04:29 | 2025-06-27
04:00 | 2025-06-27
03:55 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24