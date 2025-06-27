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عربي-دولي
أوكرانيا تقيّد حركة المرور على جسر روسيّ
Lebanon 24
27-06-2025
|
01:27
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قالت إدارة حاكم منطقة فولغوغراد الروسية اليوم الجمعة إنه تم تقييد حركة المرور فوق جسر على نهر الدون مؤقتا لإزالة الحطام الناجم عن هجوم أوكراني "ضخم"
بالطائرات المسيّرة.
وفي منشور على تطبيق تيليغرام، نقلت إدارة المنطقة عن أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد قوله إن المهندسين العسكريين يعملون في الموقع، مضيفا أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.
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ولم يتضح بعد ما إذا كان
الجسر
الواقع على نهر الدون، وهو خامس أطول جسر في
أوروبا
، قد تضرر.
وقالت
وزارة الدفاع الروسية
في منشور على تيليغرام إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 39 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه
جزيرة القرم
، منها 13 مسيّرة فوق فولغوغراد.
وذكرت
هيئة الطيران المدني الروسية
(روسافياتسيا) على
تليغرام
أن مطار فولغوغراد أُغلق لأكثر من ثلاث ساعات ثم استؤنفت الرحلات الجوية قبيل الساعة السابعة صباحا. (الحدث)
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