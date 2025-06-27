أوكرانيا تقيّد حركة المرور على جسر روسيّ

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قالت إدارة حاكم منطقة فولغوغراد الروسية اليوم الجمعة إنه تم تقييد حركة المرور فوق جسر على نهر الدون مؤقتا لإزالة الحطام الناجم عن هجوم أوكراني "ضخم"بالطائرات المسيّرة.وفي منشور على تطبيق تيليغرام، نقلت إدارة المنطقة عن أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد قوله إن المهندسين العسكريين يعملون في الموقع، مضيفا أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.ولم يتضح بعد ما إذا كان الواقع على نهر الدون، وهو خامس أطول جسر في ، قد تضرر.وقالت في منشور على تيليغرام إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 39 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه ، منها 13 مسيّرة فوق فولغوغراد.وذكرت (روسافياتسيا) على أن مطار فولغوغراد أُغلق لأكثر من ثلاث ساعات ثم استؤنفت الرحلات الجوية قبيل الساعة السابعة صباحا. (الحدث)