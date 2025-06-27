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عربي-دولي
اشتباكات مع مستوطنين... الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس
Lebanon 24
27-06-2025
|
02:49
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
إغلاق مداخل مدينة نابلس
شمال الضفة الغربية
، بعد أن حاول مستوطنون إسرائيليون اقتحامها.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "خلال
ليلة الخميس
، حاول مدنيون إسرائيليون دخول مدينة نابلس من عدة مناطق دون تنسيق مسبق، وفي انتهاك للقانون، أغلق جنود
جيش الدفاع الإسرائيلي
مداخل المدينة وعملوا على تفريق التجمعات".
وأضاف البيان "كما دخل عدد من المدنيين الإسرائيليين إلى موقع قبر يوسف في نابلس، وتطورت مواجهات عنيفة بينهم وبين مدنيين فلسطينيين في المنطقة".
وأشار إلى أنه "تم إخلاء جميع المدنيين من المنطقة، وسيحيلهم جيش الدفاع الإسرائيلي إلى
الشرطة الإسرائيلية
لمزيد من التحقيق".
وختم البيان: "نؤكد أن دخول المدنيين الإسرائيليين إلى المنطقة (أ) أمر خطير ومحظور قانونا".
من جهتها، أفادت القناة 14
الإسرائيلية
بإصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم موقع "قبر يوسف" في نابلس في مواجهات مع فلسطينيين.
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