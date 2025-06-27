اشتباكات مع مستوطنين... الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس

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أعلن الجيش إغلاق مداخل مدينة نابلس ، بعد أن حاول مستوطنون إسرائيليون اقتحامها.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "خلال ، حاول مدنيون إسرائيليون دخول مدينة نابلس من عدة مناطق دون تنسيق مسبق، وفي انتهاك للقانون، أغلق جنود مداخل المدينة وعملوا على تفريق التجمعات".وأضاف البيان "كما دخل عدد من المدنيين الإسرائيليين إلى موقع قبر يوسف في نابلس، وتطورت مواجهات عنيفة بينهم وبين مدنيين فلسطينيين في المنطقة".وأشار إلى أنه "تم إخلاء جميع المدنيين من المنطقة، وسيحيلهم جيش الدفاع الإسرائيلي إلى لمزيد من التحقيق".وختم البيان: "نؤكد أن دخول المدنيين الإسرائيليين إلى المنطقة (أ) أمر خطير ومحظور قانونا".من جهتها، أفادت القناة 14 بإصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم موقع "قبر يوسف" في نابلس في مواجهات مع فلسطينيين.