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عربي-دولي

معلومات مثيرة عن زفاف "مؤسس أمازون".. تكاليف ضخمة جداً!

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:29
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احتشد نجوم السينما والمال والأعمال هذا الأسبوع في مدينة البندقية الإيطالية لحضور ما بات يُعرف إعلامياً بـ"زفاف القرن"، الذي يجمع مؤسس شركة أمازون، الملياردير الأميركي جيف بيزوس، بالإعلامية لورين سانشيز.
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الاهتمام العالمي بالزفاف كبير، خاصة وأن بيزوس هو ثالث أغنى رجل بالعالم حاليا، حيث تقدر ثروته بـ234 مليار دولار، خلف الأول إيلون ماسك والثاني مارك زوكربيرغ.

وتستمرّ الاحتفالات الفاخرة على مدار ثلاثة أيام، وسط تكتم كبير يحيط بقائمة الضيوف وتفاصيل الحفل الرئيسي. ومع ذلك، تسربت بعض المعلومات عن أبرز الأرقام المرتبطة بهذا الحدث العالمي الفاخر:


وقدّر رئيس إقليم فينيتو، لوكا زايا، أن التكاليف الإجمالية لحفل الزفاف تتراوح بين 46.5 إلى 55.6 مليون دولار، وهو ما يضع الزفاف ضمن أغلى المناسبات الخاصة في العالم.

وأكدت تقارير إعلامية محلية أن بيزوس سيقدّم تبرعات خيرية كبيرة خلال المناسبة، من بينها مليون يورو لصالح منظمة "كورِيلا" (Corila)، وهو مركز أكاديمي يهتم بدراسة النظام البيئي لبحيرة البندقية.

ورغم عدم الإعلان رسميا عن يوم وموعد الحفل الدقيق، من المتوقع أن يُقام الحدث الرئيسي يوم السبت داخل "الترسانة" (Arsenale)، وهي منطقة محصّنة تعود إلى القرن الخامس عشر، كانت تستخدم لبناء السفن الحربية خلال عصر جمهورية البندقية.
 
وبدأ وصول الطائرات الخاصة منذ الثلاثاء إلى مطار البندقية والمطارات القريبة مثل تريفيزو وفيرونا، مع توقعات بوصول 90 طائرة خاصة خلال الأيام المقبلة.

وفي المدينة المائية الشهيرة، تم حجز 30 تاكسياً مائياً من شركات مختلفة لنقل الضيوف إلى مواقع الاحتفال.

كذلك، تم حجز خمسة من أرقى فنادق البندقية لاستضافة ما بين 200 إلى 250 ضيفاً، ومن بين هذه الفنادق:

- فندق شيبرياني (Cipriani) الواقع على جزيرة جوديكا.
 
- فندق أمان (Aman Venice) على القناة الكبرى، حيث أقام جورج كلوني حفل زفافه في عام 2014.
 
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