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عربي-دولي

إتّهام خطير يطال سوريا... ما علاقة هذه الفنانة الشهيرة؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 05:37
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وجه الادعاء العام الألماني تهمة دعم منظمة إرهابية أجنبية لمواطن سوري، شارك في التخطيط للهجوم الذي أحبط في حفل موسيقي للمغنية تايلور سويفت في فيينا العام الماضي.
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ووفقا لبيان صادر عن المدعي العام الألماني، ساعد المشتبه به، المعروف باسم محمد، المخططين في ترجمة تعليمات صنع قنبلة باللغة العربية، كما ساعدهم على التواصل مع أحد أعضاء "داعش".

وقد ألغيت حفلات سويفت الثلاث في المدينة بسبب مخاوف من وقوع هجوم. (روسيا اليوم)
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