إتّهام خطير يطال سوريا... ما علاقة هذه الفنانة الشهيرة؟

وجه الادعاء العام الألماني تهمة دعم منظمة إرهابية أجنبية لمواطن سوري، شارك في التخطيط للهجوم الذي أحبط في حفل موسيقي للمغنية في فيينا العام الماضي.

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ووفقا لبيان صادر عن الألماني، ساعد المشتبه به، المعروف ، المخططين في ترجمة تعليمات صنع قنبلة باللغة العربية، كما ساعدهم على التواصل مع أحد أعضاء "داعش".



وقد ألغيت حفلات سويفت الثلاث في المدينة بسبب مخاوف من وقوع هجوم. (روسيا اليوم)