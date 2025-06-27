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عربي-دولي

حادث سيرّ مروّع في دولة عربيّة... 14 قتيلاً وإصابات

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:47
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لقي 14 شخصا حتفهم، وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وحافلة صغيرة، على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية في شمال مصر.
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وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين بالكامل، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى أشمون العام، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين. (سكاي نيوز)
 
 
 
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