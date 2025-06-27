حادث سيرّ مروّع في دولة عربيّة... 14 قتيلاً وإصابات

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لقي 14 شخصا حتفهم، وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وحافلة صغيرة، الإقليمي في نطاق في محافظة المنوفية في .وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين بالكامل، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى أشمون العام، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين. (سكاي نيوز)