توقيف أميركيين في كوريا الجنوبية.. ما السبب؟

ألقت الشرطة في ، الجمعة، القبض على 6 أميركيين حاولوا إرسال نحو 1300 عبوة بلاستيكية مملوءة بالأرز ودولارات وكتب مقدسة إلى .

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وقال مسؤول بقسم شرطة كانجهوا في إنشون إن المجموعة حاولت تعويم العبوات في البحر، عند حدودية غربي العاصمة سول بالقرب من الشمالية المعزولة، قبل أن ترصدها دورية عسكرية.

وذكر المسؤول أن الأشخاص الـ6، يشتبه في أنهم انتهكوا قانون والسلامة في البلاد، من خلال أفعالهم في منطقة صُنفت في الآونة الأخيرة على أنها "منطقة خطر" تُحظر فيها الأنشطة التي يعدها المسؤولون ضارة بالسكان.



وفي تصريح له، قال المسؤول: "نجرى معهم تحقيقات من خلال مترجم وسنقرر بعد 48 ساعة ما إذا كنا سنطلق سراحهم أم لا". (الشرق للأخبار)