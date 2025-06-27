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مداهمة أمنية تسفر عن تصفية 11 إرهابياً في باكستان

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:15
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أعلن الجيش الباكستاني قضاء قواته على 11 مسلحاً من العناصر الإرهابية، خلال عملية أمنية نُفِّذت اليوم شمال غربي باكستان. وأوضح الجيش، في بيان، أن قواته نفَّذت العملية استناداً إلى معلومات استخباراتية رصدت تحركات الإرهابيين في بلدة ساراروغا بمقاطعة وزيرستان المحاذية لأفغانستان في إقليم خيبربختونخواه الشمالي الغربي، وخلال تبادل إطلاق النار المكثف، تمكَّنت القوات من القضاء على 11 إرهابياً، بينما أُصيب 7 آخرون بجروح. وأفاد الجيش بأن ضابطاً برتبة رائد، وجندياً من رجال الجيش قُتلا خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.
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وفي بيشاور ذكرت الشرطة الباكستانية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب عدد آخر في انفجار لغم أرضي، في منطقة كورام المضطربة شمال غربي باكستان، الأربعاء. ووقع الانفجار عندما داس أحد الضحايا بقدمه على العبوة الناسفة في منطقة غابات في كورام، حيث أسفرت الاشتباكات الطائفية بين الشيعة والسنة عن مقتل 130 شخصاً العام الماضي. وقال حبيب الله خان، ضابط شرطة المنطقة إنه تم نقل القتلى وعدد من المصابين إلى أحد المستشفيات في كورام، وهي منطقة في إقليم خيبربختونخواه، الذي يتاخم أفغانستان. ولم يكشف عن عدد الجرحى. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار. وقال خان إنهم يحققون في الحادث في كورام، التي لديها تاريخ من الصراع الطائفي مع الجماعات السنية المتشددة، التي كانت تستهدف سابقاً الأقلية الشيعية. (الشرق الأوسط)
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