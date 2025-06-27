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مفاجأة كشفتها صور الأقمار الصناعيّة... ما الذي تقوم به إيران في "نطنز"؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:35
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن صور أقمار صناعية تظهر أن إيران بدأت العمل في موقع نطنز النووي
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وأضافت: " تقديرات بأن إيران تحاول استخراج اليورانيوم المخصب الموجود تحت الأرض في موقع نطنز". 
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