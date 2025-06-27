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بزكشيان: إيران مارست حق الدفاع المشروع

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:56
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قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إن إيران مارست حق الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أنه "لو ترك العدوان دون رد، لاندلعت حرب شاملة في المنطقة".
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وأضاف بزكشيان في كلمة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية استهدفت بالهجوم، مشيرا إلى أن هذه الهجمات جاءت بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

واعتبر بزكشيان أن "عدوان أميركا وإسرائيل يشكل انتهاكا صارخا للقواعد الدولية".
 
وأشار إلى أن "الإجراءات التي قام بها النظام الصهيوني تمثل ضربة لا يمكن إصلاحها لنظام حظر الانتشار النووي"، مؤكدا أن عضوا دائما في مجلس الأمن لا ينبغي أن يكون منتهكا لميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق بزكشيان إلى طبيعة الهجمات، مشيرا إلى استهداف أساتذة الجامعات والعسكريين والمرضى والمدنيين، معربا عن شكره للدول المستقلة التي أدانت هذا العدوان. (سكاي نيوز عربية) 
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