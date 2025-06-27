بزكشيان: إيران مارست حق الدفاع المشروع

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وأضاف بزكشيان في كلمة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن المنشآت النووية الخاضعة لإشراف استهدفت بالهجوم، مشيرا إلى أن هذه الهجمات جاءت بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.



واعتبر بزكشيان أن "عدوان أميركا وإسرائيل يشكل انتهاكا صارخا للقواعد الدولية". قال مسعود بزكشيان إن مارست حق الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق ، مشددا على أنه "لو ترك العدوان دون رد، لاندلعت حرب شاملة في المنطقة".وأضاف بزكشيان في كلمة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن المنشآت النووية الخاضعة لإشراف استهدفت بالهجوم، مشيرا إلى أن هذه الهجمات جاءت بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.واعتبر بزكشيان أن "عدوان أميركا وإسرائيل يشكل انتهاكا صارخا للقواعد الدولية".

وأشار إلى أن "الإجراءات التي قام بها النظام تمثل ضربة لا يمكن إصلاحها لنظام حظر الانتشار "، مؤكدا أن عضوا دائما في لا ينبغي أن يكون منتهكا لميثاق الأمم المتحدة.



وتطرق بزكشيان إلى طبيعة الهجمات، مشيرا إلى استهداف أساتذة الجامعات والعسكريين والمرضى والمدنيين، معربا عن شكره للدول المستقلة التي أدانت هذا العدوان. (سكاي نيوز عربية)