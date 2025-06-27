عن البرنامج النووي الختص بها... هذا ما أعلنته إيران!

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وقالت مهاجراني، وفق ما نقل عنها الإعلام ، إن "ما أعلنه الكيان الاسرائيلي في البداية كأهداف استراتيجية تحول عمليا إلى إخفاقات عسكرية وأمنية ودولية"، مشيرة إلى أن "قوة الردع والدفاع الإيرانية لم تصمدا فحسب بل تعززت الإرادة الوطنية للحفاظ على والأمن والسيادة الوطنية أكثر من أي وقت مضى".وأضافت مهاجراني أن " وقع في خطأ استراتيجي في حساباته ودفع ثمن ذلك"، وقالت إن "ادعاءات إسرائيل حول تدمير قوتنا الدفاعية مخصصة أساسا للاستهلاك المحلي لديها"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "القوة الدفاعية الإيرانية هي هيكل عميق متعدد الطبقات وقائم على القدرات الوطنية والمحلية".ولفتت المتحدثة إلى أن "ما حدث في الميدان أظهر أن إيران تمتلك مستوى عال من الجاهزية وقدرة على الرد المتماثل وغير المتماثل"، وقالت: "ردنا على إسرائيل كان حاسما ومشروعا ورادعا".وشددت مهاجراني أن "البرنامج للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواصل مساره في إطار الأهداف السلمية".