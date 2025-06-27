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عربي-دولي

عن البرنامج النووي الختص بها... هذا ما أعلنته إيران!

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:39
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، يوم الجمعة، إن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا ودفعت الثمن، معتبرة أن أهدافها من الهجوم على إيران تحولت إلى إخفاقات على شتى الصعد.
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وقالت مهاجراني، وفق ما نقل عنها الإعلام الإيراني، إن "ما أعلنه الكيان الاسرائيلي في البداية كأهداف استراتيجية تحول عمليا إلى إخفاقات عسكرية وأمنية ودولية"، مشيرة إلى أن "قوة الردع والدفاع الإيرانية لم تصمدا فحسب بل تعززت الإرادة الوطنية للحفاظ على الاستقلال والأمن والسيادة الوطنية أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت مهاجراني أن "الكيان الصهيوني وقع في خطأ استراتيجي في حساباته ودفع ثمن ذلك"، وقالت إن "ادعاءات إسرائيل حول تدمير قوتنا الدفاعية مخصصة أساسا للاستهلاك المحلي لديها"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "القوة الدفاعية الإيرانية هي هيكل عميق متعدد الطبقات وقائم على القدرات الوطنية والمحلية".

ولفتت المتحدثة إلى أن "ما حدث في الميدان أظهر أن إيران تمتلك مستوى عال من الجاهزية وقدرة على الرد المتماثل وغير المتماثل"، وقالت: "ردنا على إسرائيل كان حاسما ومشروعا ورادعا".

وشددت مهاجراني أن "البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواصل مساره في إطار الأهداف السلمية".
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