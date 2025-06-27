الجيش الإسرائيلي يعلن عن استدعاء محدث لقوات الاحتياط

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أعلن الجيش الجمعة، أن أجرى تقييما ليلة أمس، وقرر إجراء استدعاء محدث لقوات الاحتياط.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "عقدت أمس الخميس مناقشة برئاسة رئيس ، الفريق إيال ، أقرت خلالها الخطة الزمنية القتالية المحدثة للقوات النظامية والاحتياطية، وفقا لتقييم الوضع العملياتي".وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال المناقشة، اتخذت عدة قرارات بشأن الاستعداد المستمر، وتعديل الخطة الزمنية بما يتناسب مع الاحتياجات العملياتية في مختلف ساحات القتال، مع مراعاة العبء الملقى على عاتق أفراد الخدمة بعد حوالي 20 شهرا من القتال".ووفقا للخطة الزمنية المحدثة، أرسلت إشعارات استدعاء معدلة إلى جنود الاحتياط عبر نظام الاستدعاء الآلي.وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه "يجري تقييمات مستمرة للوضع لدراسة تدابير التخفيف الممكنة لأفراد الاحتياط، وهو يدرك تداعيات فترة الإشعار القصيرة، ويتفهم التعقيدات التي يواجهها أفراد الخدمة وعائلاتهم؛ ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن هذا نابع من الضرورة العملياتية".