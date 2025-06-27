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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعلن عن استدعاء محدث لقوات الاحتياط
Lebanon 24
27-06-2025
|
09:09
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
الجمعة، أن
رئيس أركان الجيش
إيال زامير
أجرى تقييما ليلة أمس، وقرر إجراء استدعاء محدث لقوات الاحتياط.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "عقدت أمس الخميس مناقشة برئاسة رئيس
هيئة الأركان العامة
، الفريق إيال
زامير
، أقرت خلالها الخطة الزمنية القتالية المحدثة للقوات النظامية والاحتياطية، وفقا لتقييم الوضع العملياتي".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال المناقشة، اتخذت عدة قرارات بشأن الاستعداد المستمر، وتعديل الخطة الزمنية بما يتناسب مع الاحتياجات العملياتية في مختلف ساحات القتال، مع مراعاة العبء الملقى على عاتق أفراد الخدمة بعد حوالي 20 شهرا من القتال".
ووفقا للخطة الزمنية المحدثة، أرسلت إشعارات استدعاء معدلة إلى جنود الاحتياط عبر نظام الاستدعاء الآلي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه "يجري تقييمات مستمرة للوضع لدراسة تدابير التخفيف الممكنة لأفراد الاحتياط، وهو يدرك تداعيات فترة الإشعار القصيرة، ويتفهم التعقيدات التي يواجهها أفراد الخدمة وعائلاتهم؛ ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن هذا نابع من الضرورة العملياتية".
وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بأنه "يقدر تقديرا عميقا جنود الاحتياط وعائلاتهم، الذين يخدمون بتفان وتضحية، ويعرب عن امتنانه العميق لمساهمتهم الكبيرة في
أمن الدولة.
في ضوء انتشار قوات الاحتياط خلال أشهر الصيف، وضعت مديرية شؤون الأفراد خطة دعم شخصية تشمل مخيمات صيفية مدعومة، وخدمات رعاية أطفال، وفعاليات ترفيهية لعائلات العسكريين. هذا بالإضافة إلى إطار الدعم الأوسع المعمول به والذي يحدث باستمرار منذ بداية الحرب".
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