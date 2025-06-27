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عربي-دولي

تطورات الشرق الأوسط محور اتصال بين محمد بن زايد والرئيس العراقي

Lebanon 24
27-06-2025 | 09:35
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها.
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وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية تعزيز الحوار وتفعيل الحلول الدبلوماسية في التعامل مع قضايا المنطقة، بما يسهم في ترسيخ السلام وحفظ الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مسارات التعاون والنماء بين البلدين. (الشرق الأوسط)
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