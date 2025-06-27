تطورات الشرق الأوسط محور اتصال بين محمد بن زايد والرئيس العراقي

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بحث ، رئيس ، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس جمال رشيد التطورات الراهنة في منطقة ، والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها.وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية تعزيز الحوار وتفعيل الحلول الدبلوماسية في التعامل مع قضايا المنطقة، بما يسهم في ترسيخ السلام وحفظ الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين دولة وجمهورية ، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مسارات التعاون والنماء بين البلدين. (الشرق الأوسط)