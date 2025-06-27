بوتين وولي عهد أبوظبي يعقدان اجتماعا ثنائيا في مينسك

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عقد اجتماعا ثنائيا مع الشيخ خالد بن آل ، ولي عهد أبوظبي رئيس لإمارة أبوظبي، وذلك في قصر بمدينة مينسك.وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركتهما في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تحتضنها العاصمة البيلاروسية مينسك.وكان المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف قد أعلن سابقا عن خطط عقد هذه المقابلة، التي تلت توقيع ولي عهد أبوظبي اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين والاتحاد الاقتصادي الأوراسي نيابة عن بلاده.، قال الرئيس ، خلال لقائه ولي عهد ، أنه وبهدف تعزيز الانسجام في الصداقة والعلاقة الاقتصادية والتجارية، سيتم الغاء ورفع الرسوم المطبقة بحق 85% من البضائع وفق جدول الدعم الجمركي بين الاتحاد والإمارات. كما أعرب بوتين عن أمله في لقاء رئيس الإمارات آل نهيان خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك على هامش القمة الروسية العربية.وفي كلمته خلال القمة، أكد الشيخ خالد بن زايد الإمارات بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوراسي، قائلا: "نحن نهدف إلى تعزيز الروابط مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ونسعى للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون المتبادل الذي يحقق التنمية المشتركة".وأضاف ولي عهد أبوظبي أن "التجارة ليست فقط أداة للتنمية المستدامة، بل أيضا وسيلة لتعزيز السلام والاستقرار على الساحة العالمية"، معربا عن أمله في أن يصبح الاتحاد "منصة دائمة لوضع حلول طويلة الأمد".يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوراسي وشركائها الدوليين، حيث تسعى الإمارات إلى توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة الأوراسية.