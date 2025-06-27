بوتين وولي عهد أبوظبي يعقدان اجتماعا ثنائيا في مينسك

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اجتماعا ثنائيا مع الشيخ خالد بن محمد بن زايد
آل نهيان
، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي
لإمارة أبوظبي، وذلك في قصر الاستقلال
بمدينة مينسك.
وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركتهما في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تحتضنها العاصمة البيلاروسية مينسك.
وكان المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف قد أعلن سابقا عن خطط عقد هذه المقابلة، التي تلت توقيع ولي عهد أبوظبي اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الإمارات
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي نيابة عن بلاده.
من جهته
، قال الرئيس بوتين
، خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي
، أنه وبهدف تعزيز الانسجام في الصداقة والعلاقة الاقتصادية والتجارية، سيتم الغاء ورفع الرسوم المطبقة بحق 85% من البضائع وفق جدول الدعم الجمركي بين الاتحاد والإمارات. كما أعرب بوتين عن أمله في لقاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك على هامش القمة الروسية العربية.
وفي كلمته خلال القمة، أكد الشيخ خالد بن محمد بن
زايد التزام
الإمارات بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوراسي، قائلا: "نحن نهدف إلى تعزيز الروابط مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ونسعى للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون المتبادل الذي يحقق التنمية المشتركة".
وأضاف ولي عهد أبوظبي أن "التجارة ليست فقط أداة للتنمية المستدامة، بل أيضا وسيلة لتعزيز السلام والاستقرار على الساحة العالمية"، معربا عن أمله في أن يصبح الاتحاد "منصة دائمة لوضع حلول طويلة الأمد".
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوراسي وشركائها الدوليين، حيث تسعى الإمارات إلى توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة الأوراسية.