يُواجه تهماً خطيرة... تحقيقات جنائية تطال نجل ولية عهد النرويج

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يخضع نجل ولية النرويجية الأميرة ، لتحقيقات جنائية تتعلق بثلاث تهم اغتصاب، إضافة إلى سلسلة من الاتهامات الأخرى تشمل الاعتداء والسلوك الجنسي المسيء.كروسويسكي، ممثل الادعاء العام، إن التحقيقات التي استمرت عشرة أشهر منذ اعتقال هويبي في 4 اب 2024، قد أُنجزت، مشيرًا إلى أن المتهم البالغ من العمر 28 عامًا يواجه تهمة "اغتصاب مع جماع"، وتهمتين بـ"الإغتصاب دون جماع".في المقابل، نفت محامية الدفاع، هولاغر أنديناس، كافة التهم، مؤكدة أن موكلها ينكرها بالكامل. (ارم نيوز)