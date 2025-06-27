Advertisement

عربي-دولي

يُواجه تهماً خطيرة... تحقيقات جنائية تطال نجل ولية عهد النرويج

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1383540-638866416339513043.jpg
Doc-P-1383540-638866416339513043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يخضع ماريوس بورغ هويبي نجل ولية العهد النرويجية الأميرة ميت ماريت، لتحقيقات جنائية تتعلق بثلاث تهم اغتصاب، إضافة إلى سلسلة من الاتهامات الأخرى تشمل الاعتداء والسلوك الجنسي المسيء.
Advertisement

وقال أندرياس كروسويسكي، ممثل الادعاء العام، إن التحقيقات التي استمرت عشرة أشهر منذ اعتقال هويبي في 4 اب 2024، قد أُنجزت، مشيرًا إلى أن المتهم البالغ من العمر 28 عامًا يواجه تهمة "اغتصاب مع جماع"، وتهمتين بـ"الإغتصاب دون جماع".

في المقابل، نفت محامية الدفاع، إيلين هولاغر أنديناس، كافة التهم، مؤكدة أن موكلها ينكرها بالكامل. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لاعب ريال مدريد يُواجه تهمة خطيرة... وثيقة قضائيّة تكشف مضمونها
lebanon 24
27/06/2025 21:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما وجّهت له تهماً خطيرة... طليقة فنان لبنانيّ تعتذر منه مباشرة على الهواء (فيديو)
lebanon 24
27/06/2025 21:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: المشتبه به في الهجوم على تظاهرة يهودية في كولورادو يواجه 118 تهمة
lebanon 24
27/06/2025 21:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين وولي عهد أبوظبي يعقدان اجتماعا ثنائيا في مينسك
lebanon 24
27/06/2025 21:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:06 | 2025-06-27
13:00 | 2025-06-27
12:35 | 2025-06-27
12:18 | 2025-06-27
12:03 | 2025-06-27
11:48 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24