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إقتصاد

شركة طيران تستأنف رحلاتها إلى طهران

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:23
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أعلنت شركة "أيروفلوت" الروسية عبر قناتها على "تيليغرام" عن استئناف رحلاتها المنتظمة بين موسكو وطهران اعتبارا من 4 تموز المقبل، وذلك بعد رفع القيود المفروضة على الملاحة الجوية. 
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