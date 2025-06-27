شركة طيران تستأنف رحلاتها إلى طهران

أعلنت شركة "أيروفلوت" الروسية عبر قناتها على "تيليغرام" عن استئناف رحلاتها المنتظمة بين وطهران اعتبارا من 4 المقبل، وذلك بعد رفع القيود المفروضة على الملاحة الجوية.

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