بعد انتشار فيديو لإحراقه بطاقة تسوية وضعه... هذا ما حلّ بمجنّد سابق في عهد الأسد!

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وقالت المديرية في بيان: "على خلفية تداول مقطع فيديو يُظهر المدعو يوسف وهو يقوم بإحراق بطاقة التسوية التي حصل عليها بعد تسوية وضعه كمجند سابق في جيش النظام البائد، نؤكد أن ما بدر منه يُعد رفضا صريحا لبنود التسوية، وإساءة مباشرة لهيبة الدولة ومؤسساتها".وأضافت: "وبناء على مضمون الفيديو، أصدر مذكرة إحضار بحقه، لما تضمّنه من تطاول على عبر تمزيق رمزي لوثيقة رسمية".وأكدت الداخلي أنها تمكنت في منطقة القدموس من إلقاء القبض على المذكور، وتم تحويله إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.