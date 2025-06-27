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بعد انتشار فيديو لإحراقه بطاقة تسوية وضعه... هذا ما حلّ بمجنّد سابق في عهد الأسد!

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:36
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أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القدموس بمحافظة طرطوس السورية إلقاء القبض على مجند سابق في الجيش السوري، أثناء حكم بشار الأسد، بعد انتشار فيديو لإحراقه بطاقة تسوية وضعه.
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وقالت المديرية في بيان: "على خلفية تداول مقطع فيديو يُظهر المدعو حيدر يوسف عرفان وهو يقوم بإحراق بطاقة التسوية التي حصل عليها بعد تسوية وضعه كمجند سابق في جيش النظام البائد، نؤكد أن ما بدر منه يُعد رفضا صريحا لبنود التسوية، وإساءة مباشرة لهيبة الدولة ومؤسساتها".

وأضافت: "وبناء على مضمون الفيديو، أصدر النائب العام مذكرة إحضار بحقه، لما تضمّنه من تطاول على سيادة الدولة عبر تمزيق رمزي لوثيقة رسمية".

وأكدت مديرية الأمن الداخلي أنها تمكنت في منطقة القدموس من إلقاء القبض على المذكور، وتم تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.
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