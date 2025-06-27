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"عملاء" استعادوا جثث أسرى في غزة.. إعلام إسرائيلي يتحدّث!

Lebanon 24
27-06-2025 | 11:48
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جثث الأسرى الثلاثة التي أعيدت قبل أيام من قطاع غزة عثر عليها عناصر من عملاء عصابة ياسر أبو شباب وليس الجيش الإسرائيلي.
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وكان الجيش الإسرائيلي قال الأحد الماضي إنه "في عملية خاصة مع جهاز الشاباك مساء السبت تم انتشال جثامين 3 مختطفين من قطاع غزة"، موضحا أن أحدهم كان رقيباً.

وبذلك، يبقى في غزة 50 أسيراً إسرائيلياً، من بينهم 20 على الأقل على قيد الحياة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل أقرت بدعم وتسليح عصابة أبو الشباب التي تعمل بالتهريب وسرقة المساعدات الإنسانية في غزة.
 
ولاحقاً، انتقل عمل عصابة ياسر أبو شباب من تنفيذ نشاطات إجرامية إلى المشاركة في عمليات ميدانية تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي.
 
وقالت "يديعوت أحرونوت" مطلع حزيران الجاري إن "مليشيا أبو الشباب التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة تعمل بالتهريب والابتزاز ولا تهتم بالقضية الفلسطينية".

وذكرت أنَّ "جهاز الأمن العام (الشاباك) دبر عملية سرية لتسليح مليشيا فلسطينية في غزة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بموافقة مباشرة من نتنياهو وبهدف تحدي حماس في جنوب قطاع غزة". (الجزيرة نت)
 
 
 
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