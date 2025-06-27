"عملاء" استعادوا جثث أسرى في غزة.. إعلام إسرائيلي يتحدّث!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جثث الأسرى الثلاثة التي أعيدت قبل أيام من عثر عليها عناصر من عملاء عصابة ياسر أبو شباب وليس الجيش .

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وكان الجيش الإسرائيلي قال الأحد الماضي إنه "في عملية خاصة مع جهاز مساء السبت تم انتشال جثامين 3 مختطفين من قطاع غزة"، موضحا أن أحدهم كان رقيباً.



وبذلك، يبقى في غزة 50 أسيراً إسرائيلياً، من بينهم 20 على الأقل على قيد الحياة، وفق صحيفة " " .



وكانت أقرت بدعم وتسليح عصابة أبو الشباب التي تعمل بالتهريب وسرقة المساعدات الإنسانية في غزة.

ولاحقاً، انتقل عمل عصابة ياسر أبو شباب من تنفيذ نشاطات إجرامية إلى المشاركة في عمليات ميدانية تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي.

وقالت " أحرونوت" مطلع حزيران الجاري إن "مليشيا أبو الشباب التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة تعمل بالتهريب والابتزاز ولا تهتم بالقضية ".



وذكرت أنَّ " (الشاباك) دبر عملية سرية لتسليح مليشيا فلسطينية في غزة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بموافقة مباشرة من وبهدف تحدي في جنوب قطاع غزة". (الجزيرة نت)