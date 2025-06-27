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عربي-دولي
هل دخل الموساد الإسرائيلي إلى داخل منشأة فوردو النووية؟
Lebanon 24
27-06-2025
|
11:47
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نفت وكالة "فارس"
الإيرانية
للأنباء الجمعة، دخول عناصر من
الكوماندوز
الإسرائيلي
إلى منشأة فوردو النووية، ووصفت ذلك بأنه "خدعة" تهدف إلى تضخيم صورة العدو في إطار حرب إعلامية متواصلة.
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وأوضحت الوكالة في تقريرها أن "الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
زعم دخول عناصر من جهاز
الموساد
الإسرائيلي إلى منشأة فوردو النووية، وروّجت بعض القنوات على
مواقع التواصل الاجتماعي
صوراً مفبركة لدعم هذا الادعاء، إلا أن مصادر مطلعة نفت صحة هذه المزاعم".
وأضاف التقرير أنه عقب الهجوم على منشأة فوردو، ادعى
ترامب
تدمير المنشأة بالكامل، وأعلن أن قوات الموساد دخلت إلى الموقع بعد القصف وصوّرت آثار الهجوم، مشيراً إلى أن التوثيق سيتم نشره قريباً.
ولفتت الوكالة إلى أن بعض القنوات التي وصفتها بـ"المعادية" أعادت، يوم الخميس، نشر صور لا تُظهر أي أثر لمنشأة فوردو، مؤكدة أن إحداها تظهر عناصر كوماندوز يعبرون زقاقاً ويقول أحدهم: "هؤلاء ينزلون من المروحية"، في حين لا توجد منازل ضمن دائرة نصف قطرها عشرات الكيلومترات من المنشأة.
وشددت "فارس" على أن المسؤولين الإيرانيين أعلنوا في وقت سابق إخلاء موقع فوردو قبل تعرضه للهجمات من قبل
إسرائيل
والولايات المتحدة، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن الإجراءات الأمنية المشددة في المنشأة تجعل مثل هذا الاختراق مستحيلاً. (روسيا اليوم)
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