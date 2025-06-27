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عربي-دولي

بوتين: العلاقات مع واشنطن بدأت تتحسن بفضل ترامب

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:06
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأت تشهد نوعًا من الاستقرار، مرجعًا ذلك إلى الجهود التي يبذلها نظيره الأميركي دونالد ترامب.
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وأكد بوتين أنه يكنّ "احترامًا كبيرًا" لترامب، معربًا عن استعداده للقائه، مشيرًا إلى أن مثل هذا اللقاء "وارد جدًا"، لكنه يتطلب تحضيرات جدية.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في مينسك، أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأت تتحسن في بعض الجوانب، وذلك بفضل الرئيس ترامب"، موضحًا أن "كل القضايا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية لم تُحسم بعد، لكن تم اتخاذ الخطوات الأولى ونحن نمضي قدمًا".

وفي ما يتعلق بالنزاع مع أوكرانيا، قال بوتين إن "المذكرتين اللتين تتضمنان رؤية كل من روسيا وأوكرانيا لحل النزاع، تحتويان على مقترحات متناقضة تمامًا"، مضيفًا: "ليس في الأمر مفاجأة، فهما مذكرتان متناقضتان بالكامل، لكن المفاوضات تُجرى تحديدًا لإيجاد أرضية تفاهم".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المفاوضين الروس والأوكرانيين "على تواصل دائم"، وخصوصًا بشأن الاتفاق على مكان وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة، بعد جولتي 16 أيار و2 حزيران في إسطنبول.

وختم بوتين بالقول: "توافقنا على مواصلة الاتصالات بعد استعادة جثث جنودنا القتلى"، لافتًا إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات قد تُعقد مجددًا في إسطنبول، مؤكدًا جاهزية بلاده لذلك. (سكاي نيوز)
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