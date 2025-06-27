ظريف: غروسي يمهد الطريق لجريمة أخرى في إيران

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اعتبر وزير خارجية الأسبق ان " للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي، يمهد الطريق لجريمة أخرى بتوهماته حول إخفاء اليورانيوم المخصب".وردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد الأسبق، قائلا: "إن تخيلات وتوهمات غروسي المتهورة والمتمثلة بإخفاء اليورانيوم عالي التخصيب في مواقع التراث العالمي في أصفهان يمهد الطريق لجريمة أخرى".وكتب ظريف على "اكس": "بعد أن شارك غروسي في قتل الأبرياء بتقريره الذي لا أساس له من الصحة، مهد الطريق الآن لجريمة أخرى بتوهماته المتهورة حول إخفاء اليورانيوم عالي التخصيب في مواقع التراث العالمي في أصفهان".وأضاف: "يجب على النووية أن تتخلص من وصمة العار هذه".كما استخدم ظريف مرة أخرى عبارة "طرد غروسي" في نهاية رسالته.وكان غروسي مسبقا، وردا على سؤال حول تصريحات سابقة بأن إيران نقلت اليورانيوم المخصب إلى موقع أثري قرب أصفهان، قد قال في مقابلة مع قناة " " : "نحن ، لذلك لا نقوم بالتخمين هنا. ليس لدينا معلومات عن مكان وجود هذه المواد".وبناء على هذه المقابلة، يبدو أن سؤال مراسل " نيوز" يشير إلى مقابلة مع شبكة " إن" أجراها المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، والتي ذكر فيها غروسي أن "احتياطيات إيران من اليورانيوم يتم نقلها إلى موقع بالقرب من أصفهان، العاصمة التاريخية لإيران".