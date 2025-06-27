خياران أمام خامنئي.. هذا ما ينتظر إيران بعد الحرب!

ذكر تقرير نشرته شبكة " عربية"، اليوم الجمعة، أن هناك معطيات تفيد بتراجع بنية الردع سواء على مستوى القدرات العسكرية أو الثقة في الحلفاء، وذلك إبان الحرب الأخيرة التي خاضتها ضد .

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وأكدت مصادر استخباراتية، بحسب التقرير، أن الضربات ألحقت أضراراً كبيرة بالمواقع النووية، وأفقدت إيران عدداً من كوادرها العلمية والعسكرية، ما دفع القيادة الإيرانية إلى تعليق التعاون مع ، في خطوة تهدف إلى إخفاء حجم الخسائر حتى اكتمال التقييم الداخلي.

وفي السياق، أكد الباحث في مركز للسياسات محمد الزغول أنَّ "إيران واجهت الضربة منفردة، من دون تدخل أي من أذرعها العسكرية في المنطقة، وهو ما يمثل تغيرًا نوعيًا في قواعد الاشتباك".



وقال الزغول إنَّ "الردع كان يعتمد على ثلاثة أعمدة: الميليشيات، البرنامج الصاروخي، وفكرة التلويح بالسلاح "، وأضاف: "اليوم، هذا الردع تعرض للاهتزاز، والأذرع العسكرية كالحشد الشعبي والحوثيين وحزب الله لم تدخل المعركة، رغم ما أنفقته إيران عليهم خلال أربعين عاماً".



ووفق التقرير، فإنه أمام هذا الواقع، بات المرشد الإيراني علي خامنئي أمام خيارين: إما الدخول في مفاوضات جدية مع ، تتضمن التنازل عن مستويات عالية من التخصيب النووي، أو إعادة بناء منظومة الردع التقليدية والتركيز على الداخل الإيراني، في ظل ضغط اقتصادي واجتماعي متصاعد.



ويقول الزغول إنه "من المتوقع أن تعيد إيران استثمارها في برنامجها الصاروخي، وتطوير الدفاع الجوي وسلاح الجو، كما قد تفتح داخلياً حول فكرة أن يصبح التخصيب خارج الحدود الإيرانية، بشرط ضمان الوصول إلى الوقود النووي لأغراض مدنية". (سكاي نيوز عربية)