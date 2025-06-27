بالأرقام.. كم بلغ عدد ضحايا الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل؟

Advertisement

أعلن الجيش مساء اليوم، مقتل 56 من عناصره خلال المواجهات الأخيرة مع ، مؤكداً أنهم قضوا "دفاعاً عن الوطن وأمن الشعب الإيراني".وقال الجيش الإيراني في بيان: "ضحى 56 من أفراد الجيش بحياتهم خلال مواجهة "، كما نشر صوراً لعناصره الذين قتلوا خلال هذه المواجهات.ووفقاً للسلطات ، أسفرت الحرب عن مقتل 627 مدنياً على الأقل وإصابة نحو 5000 آخرين في مختلف أنحاء ، في حين أدت هجمات إلى مقتل 28 شخصاً على الأقل وتسببت بأضرار واسعة طالت مئات المباني.وكانت إسرائيل قد شنت في 13 حزيران هجوماً استمر 12 يوماً ضد إيران استهدف برنامجها ، وردّت طهران بسلسلة ضربات صاروخية وبالمسيّرات استهدفت عشرات المواقع داخل إسرائيل.كما دخلت على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، لترد طهران باستهداف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، قبل أن يُعلن الرئيس الأميركي ، يوم الثلاثاء الماضي، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل. (روسيا اليوم)