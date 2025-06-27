Advertisement

عربي-دولي

بالأرقام.. كم بلغ عدد ضحايا الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1383695-638866629565923619.jpg
Doc-P-1383695-638866629565923619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإيراني مساء اليوم، مقتل 56 من عناصره خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، مؤكداً أنهم قضوا "دفاعاً عن الوطن وأمن الشعب الإيراني".
Advertisement

وقال الجيش الإيراني في بيان: "ضحى 56 من أفراد الجيش بحياتهم خلال مواجهة الكيان الصهيوني"، كما نشر صوراً لعناصره الذين قتلوا خلال هذه المواجهات.

ووفقاً للسلطات الإيرانية، أسفرت الحرب عن مقتل 627 مدنياً على الأقل وإصابة نحو 5000 آخرين في مختلف أنحاء إيران، في حين أدت هجمات طهران إلى مقتل 28 شخصاً على الأقل في إسرائيل وتسببت بأضرار واسعة طالت مئات المباني.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 حزيران هجوماً استمر 12 يوماً ضد إيران استهدف برنامجها النووي، وردّت طهران بسلسلة ضربات صاروخية وبالمسيّرات استهدفت عشرات المواقع داخل إسرائيل.

كما دخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، لترد طهران باستهداف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، قبل أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم بلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على المواقع الإيرانية؟
lebanon 24
28/06/2025 04:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإيراني: إيران فرضت إرادتها على الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب الأخيرة
lebanon 24
28/06/2025 04:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى الساعة الواحدة ظهرًا... كم بلغ عدد الشكاوى؟
lebanon 24
28/06/2025 04:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد الجرحى والشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية؟
lebanon 24
28/06/2025 04:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:14 | 2025-06-27
17:51 | 2025-06-27
16:52 | 2025-06-27
16:38 | 2025-06-27
16:00 | 2025-06-27
15:45 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24