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الجيش الإيراني يكشف حصيلة قتلاه خلال الحرب مع إسرائيل

Lebanon 24
27-06-2025 | 17:51
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أعلن الجيش الإيراني الجمعة مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، وفق وكالة "مهر" للأنباء.
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