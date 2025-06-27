ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة وشيك

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أعلن الرئيس الأميركي أمس الجمعة انه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع.وصرّح للصحفيين خلال فعالية في احتفالا باتفاق الكونغو ورواندا على السلام، بأنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك.وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين وحركة " ".وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أجرى ووزير خارجيته ماركو روبيو، مباحثات هاتفية مع بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في "خلال أسبوعين".وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونقل من تبقى من قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية أكبر تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة.كما ينص الاتفاق، بحسب الصحيفة، على استعداد إسرائيل للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك شريطة إجراء إصلاحات داخل السلطة .وفي المقابل، ستعترف بتطبيق بعض السيادة على مناطق في الضفة الغربية، ضمن تفاهمات أكبر تشمل توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دولا إضافية، قد تكون من بينها . (سكاي نيوز)