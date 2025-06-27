بأغلبية 53 صوتا.. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران

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بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي أنه سيدرس قصف مجددا، رفض الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، أمس الجمعة، محاولة من لمنع الرئيس من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران.وجاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران.ويهدف القرار، الذي قدمه السيناتور تيم كين من ولاية فرجينيا، إلى تأكيد أن يجب أن يطلب تفويضا من الكونغرس قبل شن المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران.وجاء التصويت بشكل شبه كامل على أساس حزبي باستثناء أن السيناتور جون فيترمان من صوّت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما صوّت راند بول من ولاية كنتاكي لصالح القرار مع الديمقراطيين.ورفض معارضو القرار فكرة أنه كانت هناك ضرورة لتقييد سلطات الرئيس، معتبرين أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة محدودة ضمن صلاحيات ترامب كقائد أعلى وليست بداية أعمال عسكرية مستمرة.وهدد ، بضرب إيران مجددا إذا حاولت تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال ترامب إنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية.(سكاي نيوز)