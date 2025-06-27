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عربي-دولي

ترامب عن كندا: يصعب التعامل معها منذ سنوات

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:42
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة ان كندا تعد بالنسبة للولايات المتحدة دولة يصعب التعامل معها منذ سنوات.
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وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "كندا دولة صعبة في التعامل معها على مر السنين".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة"، وذلك ردا على إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا مع إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة عليها.

وصرّح كارني لوسائل الإعلام المحلية قائلا: "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة لمصلحة الكنديين... إنها مفاوضات".

وأعلن ترامب أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستنهي جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية الكندية على شركات التكنولوجيا الأميركية.

وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا على شركات التكنولوجيا الأميركية هي "هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة".

جدير بالذكر أن ضريبة الخدمات الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يونيو الجاري، تفرض على شركات أميركية مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربنب دفع 3 بالمئة من إيرادات المستخدمين الكنديين.

وتجري كندا والولايات المتحدة مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الكندية، والتي أدت بالفعل إلى انكماش اقتصادي كبير.(سكاي نيوز)
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