زلزال بقوة 6.1 يضرب قبالة جنوب الفلبين

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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سواحل جنوب الفلبين، صباح السبت، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي أفادت الهيئة أنه وقع على عمق 101 كيلومتر وعلى بعد نحو 70 كيلومترا من أقرب مناطق مقاطعة دافاو الغربية.وقال مارلاوين فوينتس، الذي يعمل مسعفا في سارانغاني الصغيرة، لوكالة "فرانس برس": "لم تكن الهزة قوية، لكن الطاولات وأجهزة الكمبيوتر هنا في المكتب اهتزت لنحو خمس ".