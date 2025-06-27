Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 6.1 يضرب قبالة جنوب الفلبين

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1383778-638866911409156109.jpg
Doc-P-1383778-638866911409156109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سواحل جنوب الفلبين، صباح السبت، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي أفادت الهيئة أنه وقع على عمق 101 كيلومتر وعلى بعد نحو 70 كيلومترا من أقرب مناطق مقاطعة دافاو الغربية.
Advertisement

وقال مارلاوين فوينتس، الذي يعمل مسعفا في جزيرة سارانغاني الصغيرة، لوكالة "فرانس برس": "لم تكن الهزة قوية، لكن الطاولات وأجهزة الكمبيوتر هنا في المكتب اهتزت لنحو خمس ثوان".
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب مدينة كاياو في البيرو
lebanon 24
28/06/2025 15:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شرق الفلبين
lebanon 24
28/06/2025 15:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مناطق قبالة سواحل المكسيك
lebanon 24
28/06/2025 15:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة
lebanon 24
28/06/2025 15:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-06-28
07:59 | 2025-06-28
07:23 | 2025-06-28
06:55 | 2025-06-28
06:47 | 2025-06-28
06:42 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24