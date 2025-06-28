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عربي-دولي

خلال المواجهة مع إسرائيل.. الجيش الإيراني يعلن مقتل 56 من عناصره

Lebanon 24
28-06-2025 | 00:06
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أعلن الجيش الإيراني الجمعة مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، وفق وكالة "مهر" للأنباء، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بإعلان إيران عن يوم حداد وطني اليوم السبت.
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وكانت إسرائيل قد شنت صباح يوم الجمعة 13 حزيران الجاري هجوما على إيران، أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.
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