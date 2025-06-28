خلال المواجهة مع إسرائيل.. الجيش الإيراني يعلن مقتل 56 من عناصره

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أعلن الجيش الجمعة مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع ، وفق وكالة "مهر" للأنباء، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون بإعلان عن يوم حداد وطني اليوم السبت.وكانت إسرائيل قد شنت صباح يوم حزيران الجاري هجوما على إيران، أدى إلى مقتل عدد من كبار العسكريين والعلماء والمدنيين.