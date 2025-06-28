لاحقوا أنصار ترامب.. وزارة العدل الأميركية تقيل 3 مدعين من دون إبلاغهم السبب

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أقدمت الأميركية، أمس الجمعة، على إقالة على الأقل 3 مدعين شاركوا في الجنائية المتعلقة بأحداث شغب الكابيتول الأميركي، في أحدث تحركات لاستهداف المدعين المشاركين في الملاحقة واسعة النطاق للمتهمين في هجوم السادس من كانون الثاني 2021، وذلك وفقا لشخصين مطلعين على المسألة.وكان من بين المدعين الذين تمت إقالتهم، اثنان عملا كمديرين يشرفان على الملاحقات القضائية في 6 كانون الثاني في الأميركي في ، بالإضافة إلى مدع كان يتعامل مع القضايا المترتبة على هجوم الكابيتول، وفقا للمصدرين الذين تحدثا بشرط عدم هويتهما.وكانت رسالة تلقاها أحد المدعين المقالين بتوقيع المدعية العامة بام بوندي. ولم تقدم الرسالة سببا للإقالة، التي تدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، والتي تشير فقط إلى "المادة الثانية من دستور وقوانين الولايات المتحدة".وتمثل الإقالات تصعيدا آخر للتحركات التي تحطم القواعد والتي أثارت القلق بشأن تآكل استقلالية وزارة العدل عن .(سكاي نيوز)