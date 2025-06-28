تطور جديد في منشأة فوردو النووية الإيرانية.. هذا ما رصدته الصور الفضائية

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وأظهرت الصور الجديدة التي التقطتها الأقمار الاصطناعية نشاطا في منشأة فوردو النووية في ، حيث يمكن رؤية مركبات ومعدات بناء بالقرب من الثقوب التي أحدثتها الجوية الأميركية وحول مدخل المجمع تحت الأرض.



كما أوضحت وسائل إعلام أنه تم رصد حفارة وجرافة كبيرة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم. كشفت صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة "ماكسار" الأميركية، أمس الجمعة، عودة نشاط محدود إلى منشأة فوردو النووية .وأظهرت الصور الجديدة التي التقطتها الأقمار الاصطناعية نشاطا في منشأة فوردو النووية في ، حيث يمكن رؤية مركبات ومعدات بناء بالقرب من الثقوب التي أحدثتها الجوية الأميركية وحول مدخل المجمع تحت الأرض.كما أوضحت وسائل إعلام أنه تم رصد حفارة وجرافة كبيرة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

من جهتها، أفادت شبكة " إن" الأميركية نقلا عن خبير الأسلحة والأستاذ في للدراسات الدولية ، بأن صور الأقمار الاصطناعية التجارية أظهر أن إيران تمكنت من الوصول إلى الأنفاق في أصفهان.



: "كان هناك عدد معتدل من المركبات المتواجدة في أصفهان يوم 26 يونيو".



وأضاف: "تم إزالة العوائق من مدخل واحد على الأقل من مداخل النفق بحلول منتصف صباح يوم 27 يونيو".



ووفقا لخبير الأسلحة، أظهرت صور إضافية التقطتها الأقمار الاصطناعية في 27 يونيو بواسطة شركة "بلانيت لابس" أن مدخل الأنفاق كان مفتوحا في ذلك الوقت.



وفي وقت سابق، أفاد التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) بأن هياكل المواقع النووية فوق الأرض تضررت بشكل متوسط إلى شديد.



وذكرت مصادر أن هذه الأضرار قد تصعّب على إيران الوصول إلى أي يورانيوم مخصب متبق تحت الأرض وهو أمر ألمح إليه يوم الخميس الماضي. (سكاي نيوز)