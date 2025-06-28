عن الحرب الـ12 يوماً.. تقرير يكشف التحضيرات الاسرائيلية قبل 10 أعوام



Advertisement

ووفقاً للتقرير، فقد خططت للعملية "قبل عقد من الزمن"، حيث دربت طياريها على الطيران لمسافات تساوي المسافة بينها وإيران.



كذلك نشرت شبكة جواسيس داخل إيران، وهؤلاء أدخلوا عبر عمليات الشحن وحقائب السفر، وعملوا على تحديد قائمة بكبار الإيرانيين ومراقبتهم.



بعد ذلك، وضعت إسرائيل قائمة من 250 هدفاً تضم كل القادة والعلماء النووين.



وبحسب التقرير، وقبل الهجوم، خدع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإيرانيين، من خلال التظاهر بوجود خلاف بينهما، حيث كتب تغريدة جاء فيها أنه "ما زال الوقت يسمح بالوصول إلى اتفاق مع إيران". كتب موقع "العربية": كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، أمس الجمعة، تفاصيل العملية ضد .ووفقاً للتقرير، فقد خططت للعملية "قبل عقد من الزمن"، حيث دربت طياريها على الطيران لمسافات تساوي المسافة بينها وإيران.كذلك نشرت شبكة جواسيس داخل إيران، وهؤلاء أدخلوا عبر عمليات الشحن وحقائب السفر، وعملوا على تحديد قائمة بكبار الإيرانيين ومراقبتهم.بعد ذلك، وضعت إسرائيل قائمة من 250 هدفاً تضم كل القادة والعلماء النووين.وبحسب التقرير، وقبل الهجوم، خدع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإيرانيين، من خلال التظاهر بوجود خلاف بينهما، حيث كتب تغريدة جاء فيها أنه "ما زال الوقت يسمح بالوصول إلى اتفاق مع إيران".

وأمس الجمعة، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي خلال العملية العسكرية - المسماة " الصاعد"- التي نفذها ضد إيران واستمرت 12 يوما.



وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان ختامي لعملياته في إيران، نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "إكس"، أن المنشآت النووية الثلاث الرئيسية في إيران لحقت بها أضرار جسيمة.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر مراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج ، وقضى على 11 عالما نوويا بارزا مرتبطين ببرنامج طهران النووي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمر نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية الإيرانية خلال العمليات، بالإضافة إلى تدمير 15 طائرة واستهداف ستة مطارات.



كما شنت هجمات على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية، فجر يوم الأحد الماضي، مستخدمة قاذفات تحمل أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات، لكن تقارير إعلامية أميركية نقلت عن تقييم مبدئي جرى تسريبه من وكالة استخبارات الدفاع أن الهجمات ربما عرقلت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، إلا أنها لم تدمّره بالكامل.

وأكد أن الضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية كانت ناجحة، مهاجما لتشكيكها في نتائج العملية.



ووصف ترامب الضربات بأنها "نجاح عسكري باهر"، وقال مرارا إنها "دمرت" المواقع النووية.