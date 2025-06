في باريس عام 2022.. كتاب يكشف نجاة بومبيو من محاولة اغتيال إيرانية

Advertisement

كشف كتاب جديد نجاة الأميركي السابق، مايك بومبيو، من محاولة اغتيال إيرانية مزعومة في فندق عام 2022. الكتاب الذي يتناول حملة الرئاسة الأميركية لعام 2024، أشار إلى تهديدات إيرانية مزعومة لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وفقًا لصحيفة " بوست" الأميركية.وفقًا لكتاب "2024 كيف استعاد وخسر الديمقراطيون أميركا" لجوش داوسي، وتايلر بيجر، وإسحاق أرنسدورف، أبلغ مسؤولو الاستخبارات الأميركية الرئيس الأميركي وفريقه الانتخابي في ايلول 2023 بأن جندت قتلة محترفين يزعم أنهم كانوا نشطين على الأراضي الأميركية.أثرت هذه التهديدات الأمنية المزعومة على تحركات ترامب ومساعديه، ما أدى إلى تغييرات في جداول سفرهم. وزادت محاولة الاغتيال المزعومة لبومبيو في باريس، والتي لم يكشف عنها سابقًا، بالإضافة إلى مزاعم وجود فرق اغتيال إيرانية في ، من قلق حملة ترامب. ويكشف الكتاب الجديد كواليس هذه الأحداث.ويقدم الكتاب تفاصيل مبنية على مقابلات مع عشرات الأشخاص، بمن فيهم كبار مسؤولي الحملة والبيت الأبيض ومسؤولو إنفاذ القانون، بالإضافة إلى ملاحظات ورسائل بريد إلكتروني وتسجيلات معاصرة.وسبق لبومبيو أن كشف عن بعض هذه التهديدات في مذكراته الصادرة عام 2023 بعنوان "أبدًا لا تستسلم: قاتل من أجل أميركا التي أحبها" (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love).