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التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يون بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:12
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استجاب رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول اليوم السبت لاستدعاء من مدعٍ خاص تحت تهديد باعتقاله مجددا في ظل تكثيف التحقيقات بشأن محاولة الزعيم المخلوع الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول الماضي.
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واحتج يون، من خلال محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالمثول للاستجواب تحت أنظار وسائل الإعلام، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوقه ومحاولة لإهانته علنا.

وقال محاموه في بيان إن يون سيرد على التحقيق اليوم السبت وسيقول الحقيقة. ووصفوا التحقيق بأنه “ذو دوافع سياسية” و”مليء بالكذب والتحريف”.

ولم يرد يون على أسئلة الصحفيين عند دخوله مكتب المدعي الخاص.
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