مجلس الشيوخ يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران

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رفض الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الجمعة محاولة من لمنع من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد ، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس شن المزيد من الجوية.جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار متعلقبصلاحيات الحرب كان يتطلب موافقة على شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران. وجاء التصويت بشكل شبه كامل على أساس حزبي باستثناء أن السناتور جون فيترمان من صوت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما صوت راند بول من لصالح القرار مع الديمقراطيين.