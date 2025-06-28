Advertisement

عربي-دولي

مجلس الشيوخ يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1383836-638867031846636757.jpg
Doc-P-1383836-638867031846636757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الجمعة محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس شن المزيد من الغارات الجوية.
Advertisement

جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار متعلقبصلاحيات الحرب كان يتطلب موافقة الكونغرس على شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران. وجاء التصويت بشكل شبه كامل على أساس حزبي باستثناء أن السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا صوت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما صوت الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي لصالح القرار مع الديمقراطيين.
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض محاولة بقيادة الديمقراطيين للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران
lebanon 24
28/06/2025 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بأغلبية 53 صوتا.. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران
lebanon 24
28/06/2025 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يعقد جلسة إحاطة سرية بشأن إيران
lebanon 24
28/06/2025 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن": مجلس الشيوخ الأميركي يعقد جلسة مغلقة الأسبوع المقبل بشأن إيران
lebanon 24
28/06/2025 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-06-28
07:59 | 2025-06-28
07:23 | 2025-06-28
06:55 | 2025-06-28
06:47 | 2025-06-28
06:42 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24