Advertisement

عربي-دولي

استشهاد 11 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1383845-638867044105733729.jpg
Doc-P-1383845-638867044105733729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدت غارة جوية إسرائيلية، أمس الجمعة، في قطاع غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 11 مدنيا، وفق ما أفاد تقرير إعلامي فلسطيني.
Advertisement

وكانت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد أكثر من 70 شخصا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مراسليها في القطاع أن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت خيام للنازحين من الحرب في وسط مدينة غزة.

وأضافت أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة العديد من الأشخاص.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من التقرير بشكل مستقل، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على التقرير.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد ذكرت مساء الجمعة أن ما يربو على 70 شخصا قد استشهدوا في الـ24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة باستشهاد إجمالي 72 شخصا وإصابة 174 آخرين في تلك الفترة. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية في غزة: استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم
lebanon 24
28/06/2025 15:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة وفا: استشهاد 11 فلسطينياً بقصف إسرائيلي في جباليا وخان يونس بغزة
lebanon 24
28/06/2025 15:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: استشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على شمالي ووسط قطاع غزة منذ منتصف الليل
lebanon 24
28/06/2025 15:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية فلسطينية: استشهاد 45 فلسطينيًا في الغارات الإسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
28/06/2025 15:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-06-28
07:59 | 2025-06-28
07:23 | 2025-06-28
06:55 | 2025-06-28
06:47 | 2025-06-28
06:42 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24