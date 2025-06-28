استشهاد 11 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة

Advertisement

أدت غارة جوية إسرائيلية، أمس الجمعة، في عن استشهاد ما لا يقل عن 11 مدنيا، وفق ما أفاد تقرير إعلامي فلسطيني.وكانت التابعة لحركة قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد أكثر من 70 شخصا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت "وفا"، نقلا عن مراسليها في القطاع أن شنت ضربة جوية استهدفت للنازحين من الحرب في .وأضافت أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة العديد من الأشخاص.يذكر أنه لا يمكن التحقق من التقرير بشكل مستقل، كما لم يعلق الجيش بعد على التقرير.وكانت في غزة قد ذكرت مساء الجمعة أن ما يربو على 70 شخصا قد استشهدوا في الـ24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات على قطاع غزة.وأفادت الوزارة باستشهاد إجمالي 72 شخصا وإصابة 174 آخرين في تلك الفترة. (سكاي نيوز)