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اتهم جنود إسرائيليون بـ”التقصير والإهمال” على خلفية مقتل 7 عسكريين من كتيبة الهندسة القتالية 605 في كمين بخان ويونس في الأسبوع الماضي.وقالت هيئة البث الرسمية مساء أمس الجمعة إن جنودا في الكتيبة المذكورة يتحدثون عن “إهمال وتقصير منهجي في العتاد القتالي”، مضيفة أن الجنود أشاروا إلى أن “الأسلحة الفردية والرشاشات المتوسطة (إم إيه جي) وحتى ناقلات الجند من نوع “بوما” تعاني من أعطال مستمرة ولا توفر الحماية الكافية”.وذكر أحد الجنود للهيئة أن الجيش لا يمنحهم الأدوات اللازمة للدفاع عن أنفسهم وحماية حياتهم، في حين وصفت والدة أحد الجنود في الكتيبة ما يحدث بأنه لعبة “روليت روسي” (مقامرة بالحياة)، مضيفة أن نجلها “يشعر بأنه بطة في مرمى النار”، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.وتابعت “حذرنا مسبقا، وقيل لنا إن المدرعات بحالة جيدة، لكنها لم تكن كذلك، فكيف يُسمح للجنود بالدخول إلى المعركة بعتاد كهذا؟ لقد كان يمكن منع الكارثة.. على الجيش تقديم إجابات بشأن استخدام مركبات مدرعة قديمة”.