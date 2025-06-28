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عربي-دولي

بشأن تقارير عن "قتل فلسطينيين".. نتنياهو يعلق ويطلق مزاعم جديدة

Lebanon 24
28-06-2025 | 04:13
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رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشكل قاطع تقريراً نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، والذي زعم أن جنوداً إسرائيليين تلقوا أوامر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يقتربون من مواقع الإغاثة داخل غزة.
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وزعم نتنياهو وكاتس أن نتائج التقرير تمثل "أكاذيب خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجيش".


وكان أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا وأصيب مئات آخرون، أثناء بحثهم عن الطعام، منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تم تشكيلها حديثاً في توزيع المساعدات في القطاع قبل حوالى شهر، حسب وزارة الصحة في غزة.

ويقول شهود عيان فلسطينيون إن قوات إسرائيلية فتحت النار على حشود على الطرق المؤدية إلى مواقع توزيع المساعدات الغذائية.


وفي رده على مقال صحيفة "هآرتس"، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحوادث، التي تضرر فيها مدنيون، أثناء اقترابهم من المواقع.

ورفض الجيش ما قاله المقال "عن إطلاق النار المتعمد على المدنيين".

يشار إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدعمها شركة مقاولات أميركية خاصة، قامت بتوزع صناديق غذائية في 4 مواقع، معظمها في أقصى جنوب غزة، خلال الشهر الماضي. (سكاي نيوز عربية)
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