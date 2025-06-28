بشأن تقارير عن "قتل فلسطينيين".. نتنياهو يعلق ويطلق مزاعم جديدة

رفض رئيس وزراء ووزير الدفاع بشكل قاطع تقريراً نشرته صحيفة "هآرتس" ، الجمعة، والذي زعم أن جنوداً إسرائيليين تلقوا أوامر بإطلاق النار على الذين يقتربون من مواقع الإغاثة داخل غزة.

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وزعم وكاتس أن نتائج التقرير تمثل "أكاذيب خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجيش".





وكان أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا وأصيب مئات آخرون، أثناء بحثهم عن الطعام، منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تم تشكيلها حديثاً في توزيع المساعدات في القطاع قبل حوالى شهر، حسب . وزعم وكاتس أن نتائج التقرير تمثل "أكاذيب خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجيش".وكان أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا وأصيب مئات آخرون، أثناء بحثهم عن الطعام، منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تم تشكيلها حديثاً في توزيع المساعدات في القطاع قبل حوالى شهر، حسب .



ويقول شهود فلسطينيون إن قوات إسرائيلية فتحت النار على حشود على الطرق المؤدية إلى مواقع توزيع المساعدات الغذائية.





وفي رده على مقال صحيفة "هآرتس"، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحوادث، التي تضرر فيها مدنيون، أثناء اقترابهم من المواقع.



ورفض الجيش ما قاله المقال "عن إطلاق النار المتعمد على المدنيين".



يشار إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدعمها أميركية خاصة، قامت بتوزع صناديق غذائية في 4 مواقع، معظمها في أقصى جنوب غزة، خلال الشهر الماضي. (سكاي نيوز عربية)