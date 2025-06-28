عراقجي: إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا

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أعرب عن استعداد بلاده بشكل أساسي لاستئناف المفاوضات النووية مع ، على الرغم من أنه دعا الرئيس الأميركي إلى تخفيف لهجته.وقال في منشور، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إذا كان صادقا في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيتعين عليه أن يضع جانبا النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد وأن يتوقف عن إيذاء ملايين من أتباعه المخلصين".وذكر في قمة أخيرة أنه سيتم إجراء محادثات جديدة مع الأسبوع المقبل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.