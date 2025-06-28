Advertisement

عربي-دولي

رئيس بولندا يصل إلى كييف لعقد اجتماع مع زيلينسكي

Lebanon 24
28-06-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1383874-638867082341888395.jpg
Doc-P-1383874-638867082341888395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مكتب الرئيس البولندي أندريه دودا إنه وصل إلى كييف اليوم السبت لعقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ تهدف كييف إلى حشد دعم الحلفاء في مرحلة حرجة في حربها الطاحنة مع روسيا.
Advertisement

وكان في استقبال دودا في محطة القطار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الذي وصف الرئيس البولندي بأنه “صديق حقيقي لأوكرانيا”.

ودودا داعم قوي لكييف وتنتهي ولايته في آب.
مواضيع ذات صلة
الفاتيكان: البابا لاوون الرابع عشر سيعقد اجتماعًا خاصًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم
lebanon 24
28/06/2025 20:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مصرية للعربية: تحضيرات أميركية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة
lebanon 24
28/06/2025 20:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: ندعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن
lebanon 24
28/06/2025 20:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
28/06/2025 20:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-06-28
12:25 | 2025-06-28
12:22 | 2025-06-28
12:00 | 2025-06-28
11:45 | 2025-06-28
11:20 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24