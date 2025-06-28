رئيس بولندا يصل إلى كييف لعقد اجتماع مع زيلينسكي

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قال البولندي إنه وصل إلى اليوم السبت لعقد اجتماع مع نظيره الأوكراني ، إذ تهدف كييف إلى حشد دعم الحلفاء في مرحلة حرجة في حربها الطاحنة مع .وكان في استقبال دودا في محطة الأوكراني أندريه سيبيها، الذي وصف الرئيس البولندي بأنه “صديق حقيقي لأوكرانيا”.ودودا داعم قوي لكييف وتنتهي ولايته في آب.