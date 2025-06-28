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عربي-دولي

بعدما أعلنت إسرائيل عن إستهدافه... شاهدوا أوّل صورة لمستشار خامنئي

Lebanon 24
28-06-2025 | 05:06
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نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة لعلي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، خلال مراسم تشييع قادة عسكريين وعلماء نوويين اغتالتهم إسرائيل.
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وتُعد مشاركة شمخاني في مراسم التشييع أول إطلالة علنية بعد أن أعلنت إسرائيل اغتياله في 13 حزيران بغارة جوية. 
 
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