بعدما أعلنت إسرائيل عن إستهدافه... شاهدوا أوّل صورة لمستشار خامنئي

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة لعلي شمخاني، مستشار المرشد ، خلال مراسم تشييع قادة عسكريين وعلماء نوويين اغتالتهم .

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وتُعد مشاركة شمخاني في مراسم التشييع أول إطلالة علنية بعد أن أعلنت إسرائيل اغتياله في 13 حزيران بغارة جوية.