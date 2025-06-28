توقيف سائق... تسبّب في وفاة 19 فتاة!

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ألقت في مصر، القبض على المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي، وذلك بعد هروبه من مكان الواقعة.جاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى نقل الإقليمي في محافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 فتاة وإصابة اثنتين. (ارم نيوز)