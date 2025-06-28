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عربي-دولي

توقيف سائق... تسبّب في وفاة 19 فتاة!

Lebanon 24
28-06-2025 | 05:24
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ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي، وذلك بعد هروبه من مكان الواقعة.
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جاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى نقل على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 فتاة وإصابة اثنتين. (ارم نيوز)
 
 
 
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