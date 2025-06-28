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عربي-دولي

من الإمارات.. رسالة إلى إيران وهذا فحواها

Lebanon 24
28-06-2025 | 05:33
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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، السبت، إن إيران "مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي".
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وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال قرقاش: "لقد وقفت دول الخليج ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي".
 
وأضاف: "ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعاً".

وتابع: "اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء".


يذكر أن إيران استهدفت قاعدة العديد الأميركية الموجودة في قطر فيما وصفته طهران بأنه رد على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة. (سكاي نيوز عربية)
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