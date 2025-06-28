من الإمارات.. رسالة إلى إيران وهذا فحواها

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس أنور قرقاش، السبت، إن "مطالبة بترميم الثقة مع محيطها ".

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وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال قرقاش: "لقد وقفت دول ضد الحرب على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ العالقة، وعلى رأسها الملف ، عبر المسار السياسي". وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال قرقاش: "لقد وقفت دول ضد الحرب على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ العالقة، وعلى رأسها الملف ، عبر المسار السياسي".

وأضاف: "ورغم ذلك، جاء الاستهداف لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعاً".



وتابع: "اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء".





يذكر أن إيران استهدفت قاعدة العديد الأميركية الموجودة في قطر فيما وصفته طهران بأنه رد على الهجمات التي شنتها على ثلاثة مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.



وأدانت دولة بأشد العبارات استهداف لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق ، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة. (سكاي نيوز عربية)