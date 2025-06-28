"الأكثر دموية في القرن الـ21".. هكذا وصفت صحيفة إسرائيلية "حرب غزة"!

قالت صحيفة هآرتس إن نحو 100 ألف فلسطيني من سكان ، استشهدوا بهجمات إسرائيلية أو نتيجة الآثار غير المباشرة للإبادة الجماعية منذ 7 تشرين الأول 2023.

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وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي أكد أن عدد الضحايا بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023 الذي أعلنته ، أقل من الحجم الحقيقي للأزمة.



وأوضح التقرير أن الجوع والمرض وإطلاق النار على مراكز توزيع الغذاء جعل الحرب في القطاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الـ21. (الجزيرة نت)