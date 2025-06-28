Advertisement

عربي-دولي

تقرير أميركي يكشف ما تشهده إيران.. اعتقالات وإعدامات!

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1383910-638867131832669662.jpeg
Doc-P-1383910-638867131832669662.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الحياة في إيران أخذت منحًى خطيراً يقود إلى "مزيد من الإعدامات والاعتقالات"، وذلك بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليها. 
Advertisement
 
 
وقالت الصحيفة إنّ "قوات الأمن الإيراني خرجت على الفور من مخابئها لإقامة نقاط تفتيش ومطاردة الجواسيس؛ علاوة على أنّها طلبت من السكان مراقبة جيرانهم بحثاً عن عملاء الموساد".


وأضافت الصحيفة أنّ "نقاط التفتيش انتشرت في جميع أنحاء طهران، حيث تسعى السلطات إلى إعادة فرض سيطرتها، وملاحقة من تشتبه في أنهم ساعدوا إسرائيل في هجماتها على الدفاعات الجوية، والمواقع النووية، وكبار الضباط، وعلماء الذرّة، في حرب جوية استمرّت 12 يوماً، وكشفت عن عجز الدولة عن الدفاع عن نفسها".

ومع تصاعد رائحة المتفجرات شديدة الانفجار في أجواء العاصمة، اعتقلت الشرطة وضبّاط المخابرات مئات الأشخاص، ويحتجزون المزيد كلّ يوم.

وبينما تجوب دوريات الشرطة شبه العسكرية المسلحة الشوارع، يجري توقيف الناس وتفتيش سياراتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وفي السياق، قالت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل، وإحدى أبرز شخصيات المعارضة في البلاد، إنّ "وضع الشعب الإيراني اليوم أكثر خطورة ممّا كان عليه قبل الحرب".


وذكرت محمدي أنّ "النظام في إيران سيبذل قصارى جهده لتعزيز سلطته، وهو يمارس القمع".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد اعتُقل أكثر من ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، بزعم مساعدتهم لإسرائيل.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإيرانية عن إعدام 6 رجال على الأقل، متهمين بالعمل مع الموساد الإسرائيلي. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
اعتقالات وإعدامات.. ماذا يجري في إيران؟
lebanon 24
28/06/2025 20:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جواسيس بين إيران وإسرائيل.. تفاصيل اعتقالات واعدامات!
lebanon 24
28/06/2025 20:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"قبور ضائعة" وإعدامات بلا جثامين.. مأساة في إيران يكشفها تقرير
lebanon 24
28/06/2025 20:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي قد تفعله إيران بـ"سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
lebanon 24
28/06/2025 20:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-06-28
12:25 | 2025-06-28
12:22 | 2025-06-28
12:00 | 2025-06-28
11:45 | 2025-06-28
11:20 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24