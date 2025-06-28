تقرير أميركي يكشف ما تشهده إيران.. اعتقالات وإعدامات!

قالت صحيفة " " إن الحياة في أخذت منحًى خطيراً يقود إلى "مزيد من الإعدامات والاعتقالات"، وذلك بعد الحرب الأخيرة عليها.

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وقالت الصحيفة إنّ " خرجت على الفور من مخابئها لإقامة نقاط تفتيش ومطاردة الجواسيس؛ علاوة على أنّها طلبت من السكان مراقبة جيرانهم بحثاً عن عملاء ".





وأضافت الصحيفة أنّ "نقاط التفتيش انتشرت في جميع أنحاء ، حيث تسعى السلطات إلى إعادة فرض سيطرتها، وملاحقة من تشتبه في أنهم ساعدوا في هجماتها على الدفاعات الجوية، والمواقع النووية، وكبار الضباط، وعلماء الذرّة، في حرب جوية استمرّت 12 يوماً، وكشفت عن عجز الدولة عن الدفاع عن نفسها".



ومع تصاعد رائحة المتفجرات شديدة الانفجار في أجواء العاصمة، اعتقلت الشرطة وضبّاط المخابرات مئات الأشخاص، ويحتجزون المزيد كلّ يوم.



وبينما تجوب دوريات الشرطة شبه العسكرية المسلحة الشوارع، يجري توقيف الناس وتفتيش سياراتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.



وفي السياق، قالت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، الحائزة على ، وإحدى أبرز شخصيات في البلاد، إنّ "وضع الشعب الإيراني اليوم أكثر خطورة ممّا كان عليه قبل الحرب".





وذكرت محمدي أنّ "النظام في إيران سيبذل قصارى جهده لتعزيز سلطته، وهو يمارس القمع".



ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد اعتُقل أكثر من ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، بزعم مساعدتهم لإسرائيل.



من جانبها، أعلنت الحكومة الإيرانية عن إعدام 6 رجال على الأقل، متهمين بالعمل مع الموساد . (إرم نيوز)