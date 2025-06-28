"شرط أساسي".. هذا ما أعلنته إسرائيل عن الجولان و "التطبيع"

قال ، جدعون ساعر، إن بقاء في مرتفعات يشكل شرطاً أساسياً لأي اتفاق تطبيع محتمل مع ، مؤكداً أن اعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يُعد خطوة ضرورية لإبرام اتفاق مع الرئيس السوري أحمد .

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وفي مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، قال ساعر: "إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة ، فهذا – في رأيي – أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين".





وتزامنت تصريحات ساعر مع ما نقلته القناة نفسها عن مصدر سوري مطّلع، توقع التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال جارية برعاية مباشرة من الرئيس الأميركي ، وتشجيع من بنيامين ، وطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع. وفي مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، قال ساعر: "إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة ، فهذا – في رأيي – أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين".وتزامنت تصريحات ساعر مع ما نقلته القناة نفسها عن مصدر سوري مطّلع، توقع التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال جارية برعاية مباشرة من الرئيس الأميركي ، وتشجيع من بنيامين ، وطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب المصدر، يتضمن الاتفاق انسحاباً تدريجياً لإسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها بعد دخول المنطقة العازلة في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، دون توضيح صريح لمسألة السيادة النهائية عليها.

وأفادت القناة بأن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران ساهمت في تقريب وجهات النظر بين دمشق وتل أبيب، بعدما سمحت سوريا للطائرات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي خلال عمليات عسكرية، كما تم تنفيذ بعض العمليات من داخل الأراضي السورية، وفق الإعلام الإسرائيلي.

ويُعد هذا التقارب، في حال اكتماله، أحد أبرز التحولات السياسية في منذ مطلع العقد الحالي، وقد يعيد رسم معادلات النفوذ والتحالفات في المنطقة، وسط تكتم رسمي من الجانبين على تفاصيل المفاوضات.