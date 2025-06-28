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عربي-دولي

بالصور... مقتنيات الأميرة ديانا تكشف العديد من الأسرار

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:41
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على الرغم من أن حياة الأميرة ديانا العامة استمرت لأقل من 16 عامًا، إلا أنها تركت وراءها إرثًا عاطفيًا وإنسانيًا نادرًا جعل كثيرين يسعون للاحتفاظ بأجزاء صغيرة من ذاكرتها، سواء كانت بطاقة تهنئة، أو قطعة ملابس، أو رسالة شخصية.
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وفي مزاد يُقام هذا الأسبوع، تُعرض مجموعة فريدة من مقتنيات "ليدي ديانا"، تتضمن حقيبة اليد الشهيرة "ليدي ديور"، إلى جانب فساتين وقبعات ورسائل تعكس أبعادًا إنسانية حميمة من حياة الأميرة التي أحبّها العالم.

ويقول مارتن نولان، المؤسس المشارك لدار "جوليانز أوكشنز": "ديانا تمثّل رمزًا خالدًا في عالم المقتنيات، ليس فقط لشهرتها، بل لما تحمله من رمزية إنسانية وشعبية واسعة. وأذكر أن شريحة من كعكة زفافها في العام 1981 بيعت بمبلغ 2,831 دولار، واليوم قد تصل أسعارها لعشرات الآلاف".

ولا يقتصر المزاد الحالي على مقتنيات ديانا فحسب، بل يشمل أيضًا أشياء تعود للملكة إليزابيث الثانية والأميرة مارغريت، وتُخصّص نسبة من عائداته لدعم جمعية "ضمور العضلات" في المملكة المتحدة؛ ما يعكس الجانب الإنساني من هذه المبادرة.

ومن ناحية أخرى، يشهد سوق مقتنيات المشاهير تزايدًا ملحوظًا في الطلب على القطع الشخصية، خاصة الرسائل والبطاقات والتذكارات اليومية التي تكشف عن جوانب شخصية لا تُرى عادة، حسبما توضّح إليزابيث سيغل، اختصاصية في دار "كريستيز"، معتبرةً أن هذه القطع ترفع الستار عن الإنسان الحقيقي وراء الشهرة.

وتبرز رينيه بلانت، مديرة حضانة في لوس أنجلوس، كواحدة من أبرز هواة مقتنيات ديانا، حيث جمعت أكثر من 2,700 قطعة شخصية، بينها 600 رسالة و100 قطعة ملابس، من بينها كنزة "الخروف الأسود" الشهيرة وفستان "فيرساتشي" الذي ارتدته ديانا في جلسة تصوير العام 1991.

وبلانت، التي راهنت بمنزلها للفوز بأحد الفساتين مقابل 250,000 دولار، أسّست في العام 2020 متحفًا رقميًا خاصًا يكرّس حياة ديانا وإرثها.

ومن أبرز المعروضات أيضًا فستان أزرق مزهر من تصميم "بلفيل ساسون"، المعروف باسم "فستان العناية"، الذي ارتدته الأميرة خلال زياراتها المستمرة للمستشفيات بين عامَي 1988 و1992.

وتهدف بلانت إلى إطلاق معرض جوّال يجوب الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، يحمل قصة الأميرة ديانا للجيل الجديد، ليس فقط من خلال مجوهراتها وأزيائها، بل عبر رسائلها ومواقفها التي لا تزال تُلهم الملايين حول العالم. (ارم نيوز)
 
 
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